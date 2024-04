Taxa de 1 euro pentru toți cei care aterizeaza pe aeroporturile din Romania este propunerea lui Alin Burcea, noul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), scrie economica.net. Banii ar urma sa ajunga intr-un fond de garantare pentru biletele de avion in cazul in care compania aeriana, care opereaza in Romania, da faliment. Este o propunere care vine dupa falimentul Blue Air, in urma caruia 280.000 de pasageri nu și-au mai recuperat banii dați pe biletele de avion. „Dupa falimentul Blue Air, 280.000 de pasageri nu și-au mai luat banii, iar noi, tur-operatorii, dintr-un…