AT&T: Datele a 73 de milioane de foşti şi actuali deţinători de conturi la companie au fost publicate pe ”dark web” Compania a spus ca setul de date pare sa fie din 2019 sau mai devreme. AT&T a declarat ca nu are dovezi ale accesului neautorizat la sistemele sale ca urmare a incidentului si ca inca nu se stie daca datele provin de la AT&T sau de la unul dintre furnizorii sai. AT&T a declarat ca incidentul nu a avut un impact material asupra operatiunilor sale si a spus ca sursa datelor este inca in curs de evaluare. AT&T este in contact cu toti cei afectati si a resetat codurile de acces pentru 7,6 milioane de clienti actuali. De asemenea, a mai spus ca va oferi monitorizarea creditului oriunde este cazul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

