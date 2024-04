Netflix a depăşit aşteptările privind utilizatorii, dar a ratat aşteptările referitoare la veniturile trimestriale Actiunile companiei de streaming video au crescut initial cu aproximativ 3% in tranzactiile de dupa inchiderea bursei, in urma raportului privind castigurile, dar apoi au scazut cu 3%, la 589,98 USD pe unitate. Compania a spus ca planurile sale de streaming sustinute de reclame au ajutat la atragerea a 9,3 milioane de clienti noi, aproape dublu fata de prognoza consensului analistilor chestionati de LSEG. Pentru trimestrul curent, Netflix a estimat venituri de 9,49 miliarde dolari, comparativ cu asteptarile analistilor de 9,537 miliarde dolari. Castigul pe actiune din perioada ianuarie pana in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

