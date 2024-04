Parcurile tematice sunt principala sursă de venituri pentru Disney, iar compania va investi 60 de miliarde de dolari în acestea Trecuse mai bine de un an de cand pandemia de COVID fortase parcurile Disney sa se inchida, dar D’Amaro, presedintele diviziei de experiente a Disney, era increzator ca oaspetii vor intra din nou cand portile se vor redeschide. Increderea lui a fost intemeiata. Divizia lui D’Amaro este acum segmentul Disney cu cele mai bune performante, revigorandu-se si oferind stabilitate in ultimele trimestre, pe masura ce Disney isi adapteaza afacerea de divertisment pentru a se potrivi cu obiceiurile consumatorilor care s-au schimbat dupa pandemie. In acea zi linistita din 2021, D’Amaro era responsabil de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…

- Detalii neștiute despre Gabriel Resources, compania care ar putea primi miliarde de dolari pentru Roșia Montana: Cine vrea despagubirile din RomaniaRomania așteapta de cateva zile decizia finala in dosarul in urma caruia statul ar putea avea de platit aproape doua miliarde de dolari in procesul privind…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…

- Exxon a declarat un dividend pentru primul trimestru de 95 de centi pe actiune, platibil pe 11 martie. Compania a returnat 32,4 miliarde de dolari actionarilor in 2023, prin dividende de 14,9 miliarde de dolari si rascumparari de actiuni de 17,4 miliarde de dolari. Iata ce a raportat Exxon pentru trimestrul…

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters. Compania farmaceutica…

- Compania farmaceutica cu sediul in New York a castigat 10 centi pe actiune pe baza ajustata, pentru trimestrul patru. Analistii se asteptau, in medie, la o pierdere de 22 de centi pe actiune, conform datelor LSEG. Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe masura ce ingrijorarile legate de pandemie…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma cu un an si peste estimarile de 8,71 de miliarde de dolari. Venitul net al companiei a facut un progres masiv, de la 55,3 milioane de dolari in urma cu un an, la 937,8 milioane…