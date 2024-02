Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos a vandut in cursul saptamanii trecute aproximativ 12 milioane de actiuni ale companiei Amazon.com, pe care a fondat-o, pentru suma de circa doua miliarde de dolari. Potrivit unei declaratii depuse la autoritatile de reglementare ale pietei financiare americane, vanzarea a avut loc miercuri…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturi, unde fluxurile comerciale au crescut brusc. Planul de acordare a ajutoarelor de stat la Dunare și Marea Neagra țintește impiedicarea blocajelor pe traseul culoarelor…

- Hexi Pharma, companie care a diluat dezinfectanții care au ajuns in peste 300 de spitale, a incercat sa scape de sancțiune și sa se sustraga de la plata a 10 milioane de euro, bani ce trebuiau sa ajunga la unitațile spitalicești.Judecatorii Curții de Apel București au respins definitiv contestația avocaților…

- Marlene Engelhorn, care are 31 de ani și locuiește la Viena, dorește ca 50 de austrieci sa stabileasca modul in care ar trebui redistribuite 25 de milioane de euro din din averea moștenita de la bunica ei.