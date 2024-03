Stiri pe aceeasi tema

- Un student din Taiwan, care și-a amputat picioarele in speranța ca va primi o despagubire de la firmele de asigurari in valoare totala de 1,3 milioane de dolari, a fost arestat sub suspiciunea de frauda.

- Greșelile se platesc! O femeie de 78 de ani, din Denver, va primi despagubiri in valoare de 3,76 milioane de dolari (2,9 milioane de lire sterline), dupa o gafa a poliției. Casa femeii a fost perchezitionata de politie, care se afla in cautarea unei masini furate, in urma unei erori a aplicației Find…

- Allen Weisselberg, in varsta de 78 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil al tatalui lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization din 2005 si pana in 2021, a fost adus incatusat, luni, la un tribunal la New Yor, potrivit unor jurnalisti.…

- Rihanna, criticata pentru concertul pentru care a primit 6 milioane de dolari Rihanna a fost invitata sa cante in India, la nunta fiului celui mai bogat om din Asia. Este vorba despre Anant, fiul lui Mukesh Ambani, presedintele gigantului petrolier si de telecomunicatii Reliance Industries. Vedeta internaționala…

- Europa are o vulnerabilitate strategica: este dependenta de China pentru a-și procura materiile prime și echipamentele pentru a produce baterii pe tehnologiile actuale cu Li-ion, folosite inclusiv la mașinile electrice. Dar asta nu va ramane așa, promite un mic startup suedez, care a primit investiții…

- Usher a fost regele momentului artistic de la finala SuperBowl 2024. Pauza concertistica in care momentul publicitar atinge an de an cele mai mari recorduri, de milioane de dolari. Vedeta r&b Usher și invitații sai au facut deliciul celor peste 100 de milioane de telespectatori, medie anuala inregistrata…

- Organizatorii Openului de tenis al Australiei au anuntat o crestere cu 13 la suta a bugetului de premiere pentru primul turneu de Mare Slem al sezonului. Astfel, valoarea premiilor ajunge la 59,1 milioane de dolari americani (86,5 milioane de dolari australieni) pentru competitia care va debuta pe 14…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a solicitat, joi, la New York, protectie legala in caz de faliment, invocand datorii care includ un verdict civil recent impotriva lui, de aproape 150 de milioane de dolari, pentru ca a defaimat lucratorii electorali din Georgia in timp ce actiona ca…