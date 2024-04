Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a pus sechestru asigurator pe acțiunile companiei Gabriel Resources la Roșia Montana Gold Corporation, scrie Economica.net. Firma, care trebuie sa plateasca 9,5 milioane de euro cheltuieli de judecata statului roman pentru procesul pierdut la Washington, a anunțat ca nu poate vinde acțiunile pe…

- Statul roman, prin intermediul ANAF, a impus un sechestru asupra participației de peste 80% din capitalul deținut de Gabriel Resources in societatea romaneasca Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), potrivit Profit.ro.

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- Romania a caștigat procesul de la Washingthon prin care firma canadiana Gabriel Resources solicita despagubiri de circa 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a exploatat zacamintele de la Roșia Montana, dar suma cheltuita de țara noastra este modesta fața de despagubirile solicitate. Controversatul dosar…

- Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Fostul premier Dacian Cioloș afirma ca principalul vinovat pentru o infrangere la tribunal in procesul intentant de Gabriel Resources pentru blocarea exploatarii de la Roșia Montana este Victor Ponta intrucat in mandatul lui de prim-ministru a fost semnatate actele de concesiune, potrivit unui comunicat…