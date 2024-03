Actiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 14,75% in deschidere, la 0,13 lei/titlu. Ulterior, scaderea s-a redus la 13,44%, iar apoi la 12,13%. UPDATE La 11:42, deprecierea era de 13,77%, la 0,1315 lei/actiune. La 13.35, cotatia era in scadere cu 14,10%. Vineri, actiunile companiei crescusera cu nu mai putin de 14,66%, la 0,1525 lei/titlu, in urma a 400 de tranzactii, in valoare totala de peste 1,1 milioane lei, ce dusesera capitalizarea BRK Financial Group la peste 51 milioane lei, transmite . BRK divulgase in ziua respectiva, in jurul orei 15, ca detine peste 1,2 milioane de actiuni Gabriel…