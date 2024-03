Presedintele Klaus Iohannis saluta reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana, spunand ca dupa mulți ani de contestari și dezbateri, suntem azi la momentul adevarului. Șeful statului a ținut sa le mulțumeasca specialiștilor implicați in acest proces, care au susținut cauza țarii noastre. „Salut reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana și felicit echipele de specialiști implicate cu profesionalism in susținerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj internațional de la ICSID”, este reacția președintelui Klaus Iohannis in cazul Roșia Montana. Mesajul lui Klaus Iohannis…