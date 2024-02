România cumpără obuziere de 751 de milioane de dolari din Coreea de Sud Romania continua sa se inarmeze! O companie sud-coreeana a facut public faptul ca urmeaza sa incheie un contract de export de arme cu Romania. Așadar, s-a aflat ca Romania urmeaza sa incheie un contract imens cu o companie sud-coreeana care produce arme . Mai exact, guvernul de la București ar urma sa cumpere obuziere in valoare de nu mai puțin de 751 de milioane de dolari. Romania cumpara obuziere de 751 de milioane de dolari Cea care a facut publica aceasta ințelegere a fost compania Hanwha Aerospace Co., principalul dezvoltator de sisteme aerospațiale și de aparare din Coreea de Sud. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

