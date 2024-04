Inca nu este clar de unde vor veni cele 62 de trenuri noi de scurt parcurs, necesare modernizarii CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) asteapta motivarea Curtii de Apel in privinta admiterii contestatiei depuse de francezii de la Alstom Transport la contractul semnat cu producatorul polonez PESA. „Pana atunci, conform legislatiei, contractul de prestari […] The post Alstom vs. PESA. De unde vor veni trenurile noi? appeared first on Puterea.ro .