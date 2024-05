Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a recunoscut luni "succese tactice" ale Rusiei in regiunea Harkov (nord-est), unde Moscova a afirmat ca a cucerit alte patru localitati din apropierea frontierei in cadrul ofensivei sale lansate vineri, care a dus la evacuarea a mii de civili, relateaza AFP, conform News.ro.

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca fortele sale au cucerit cinci sate de frontiera in regiunea ucraineana Harkov, unde Moscova a lansat vineri o ofensiva, exploatand avantajul sau tot mai mare pe campul de lupta din estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat „sa strapunga liniile de aparare” ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Comandantul armatei ucrainene recunoaște infrangerea de etapa: Situatia pe front s-a deteriorat, Rusia a obtinut succese tacticeComandantul armatei ucrainene Oleksandr Sirski afirma duminica ca situatia pe front s-a ”deteriorat”, iar trupele ruse au obtinut ”succese tactice” in mai multe zone, relateaza…

- Armata ucraineana a afirmat luni ca se afla intr-o situatie dificila in apropierea orasului Ceasiv Iar din estul tarii, unde Rusia isi concentreaza ofensiva, transmite AFP, citat de AGERPRES. Moscova a facut progrese pe front in ultimele luni, sporindu-si avantajul, deoarece Kievul se confrunta cu…

- Armata rusa anunta ca a doborat in cursul noptii de sambata spre duminica 35 de drone ucrainene care zburau deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv Moscova. In cursul atacurilor au fost lovite o rafinarie din regiunea Krasnodar, inregistrandu-se un mort, dar și o secție de vot in regiunea Zaporojie.

- In ultimele luni au existat semne repetate de creștere a tensiunii in conflictul din Transnistria . Acum separatiștii de acolo se pare ca apeleaza direct la Moscova pentru ajutor. Observatorii se tem de un nou front in conflictul Rusiei cu Ucraina. Separatiștii pro-ruși din regiunea moldoveneasca separatista…