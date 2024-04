România, pe locul 17 în topul destinaţiilor pentru investiţii străine S-a facut un studiu! Conform acestuia, Romania ocupa locul 17 in clasamentul destinatiilor pentru investitii straine directe pe pietele in curs de dezvoltare. Potrivit agerpres.ro , documentul analizeaza increderea cu privire la viitoarele fluxuri de investitii straine directe si a fost publicat de Global Business Policy Council, serviciul strategic al companiei de consultanta in management Kearney. Autorii raportului subliniaza ca, desi Romania nu se afla printre primele 25 de destinatii pentru investitii straine directe in clasamentul mondial, este a zecea economie a UE ca marime in functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

