Prestigioasa companie e consultanța Kearney a inclus Romania in topul celor 25 de țari deschise pentru investițiile straine. Este prima data cand țara noastra este inclusa in clasamentul condus de SUA. Romania se afla pe locul 17 in topul tarilor emergente in ceea ce priveste atragerea de investitii straine directe! Este prima data cand țara noastra a fost inclusa de prestigioasa companie de consultanța Kearney in topul primelor 25 de state ale lumii. Romania a intrat pentru prima data in randul țarilor deschise pentru investiții straine Romania a fost clasata, se pare, pe locul 17 din cauza instabilitații…