Cu cât cresc veniturile românilor la aplicarea salariului minim european Salariul minim european – proiectul UE In mijlocul unui an electoral, oficialii PSD-PNL planuiesc o noua creștere a salariilor, chiar daca se confrunta cu presiuni legate de cheltuielile mari din buget. Inițial, salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand din iulie cu puțin peste 100 de lei, odata ce brutul va atinge 3.700 de lei și se vor elimina facilitațile fiscale actuale. Cu toate acestea, patronatele se opun acestei masuri și solicita ca majorarea sa fie amanata pana in toamna. Opiniile liberalilor in acest sens raman neclare. Uniunea Europeana a impus termenul de 15 noiembrie…

Sursa articol si foto: money.ro

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…

