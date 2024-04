Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- ”PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Este rezultatul masurilor propuse de PSD și care au avut drept scop creșterea salariilor pentru cei cu venituri mici. Masurile propuse de PSD cresc veniturile romanilor In ultimii…

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, in PSD s-a constituit un grup de lucru pentru elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile…

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- PSD a anunțat marti ca are ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la sfasitul anului 2024. Propunerea va fi realizata in colaborare cu ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu, se arata in comunicatul trimis presei de PSD. „PSD iși asuma ca obiectiv politic…

- Premierul Marcel Ciolacu și PSD iși asuma drept obiectiv prioritar al Guvernului introducerea salariului minim european in Romania. Premierul arata ca deja se lucreaza la implementarea legislației europene și pana la finalul anului 2024 se va adopta in legislația naționala. ”PSD iși asuma ca obiectiv…

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…