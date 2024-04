PSD: Salariul minim brut va crește de la 1 iulie 2024 Crește salariul minim brut! Guvernul va majora salariul minim brut, inclusiv in firmele private, de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, incepand cu data de 1 iulie 2024, a transmis PSD . „Creșterea salariului minim la 3.700 de lei, anunțata de premierul Marcel Ciolacu pentru data de 1 iulie 2024, va ridica veniturile salariale la nivelul corespunzator pentru introducerea mecanismului de majorare automata a salariilor, conform prevederilor din Directiva europeana. PSD considera ca orice efect pozitiv din economie trebuie sa se reflecte și in veniturile salariale ale cetațenilor”, precizeaza politicienii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

