Stiri pe aceeasi tema

- PSD a anunțat marti ca are ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la sfasitul anului 2024. Propunerea va fi realizata in colaborare cu ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu, se arata in comunicatul trimis presei de PSD. „PSD iși asuma ca obiectiv politic…

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile…

- PSD considera ca trebuie definit un mecanism automat pentru majorarea anuala a salariului minim din Romania, intr-o maniera predictibila, care sa garanteze cresterea nivelului de trai si a puterii de cumparare pentru toti salariatii din Romania, potrivit comunicatului de presa al formatiunii. Conform…

- Premierul Marcel Ciolacu și cei de la PSD iși asuma drept obiectiv prioritar al Guvernului introducerea salariului minim european in Romania. Premierul arata ca deja se lucreaza la implementarea legislației europene și pana la finalul anului 2024 se va adopta legislația naționala. ”PSD iși asuma…

- Executivul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind administratorii de credite si cumparatorii de credite. Actul normativ stabileste un cadru comun si cerinte comune referitoare la cumparatorii de credite care cumpara drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant…

- Parlamentul European a adoptat, miercuri, in plen, Directiva privind permisele de conducere, prin care Uniunea Europeana si-a propus ca obiectiv ajungerea la zero tragedii mortale rutiere pana in 2050. Anuntul a fost facut de europarlamentarul Corina Cretu. „Astazi a avut loc votul Directivei privind…

- „Masurile propuse astazi vor imbunatati eficienta si fiabilitatea navigatiei interioare si a gestionarii traficului pe toate fluviile europene, cum ar fi Dunarea si Rinul. Prin intermediul unor servicii moderne de informatii fluviale, transportatorii si capitanii de nave fluviale vor putea sa comunice…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat premierului Marcel Ciolacu și Ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu sa reactiveze schema de restituire parțiala a accizei pentru a menține competitivitatea industriei de transport rutier intr-o piața europeana cu volume…