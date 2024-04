Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa a doua din play-off si play-out

#ConstantaEsteBine: Valul 4 de energie – partea intai – ziua 12-6.04.2024. Luna este in semnul Pestilor

Bine v am regasit intr o alta zi de energie rotitoare, in plin tranzit de Mercur retrograd si in portalul eclipselor si a Berbecului. Luna este in semnul Pestilor, mintea va fi meditativa… [citeste mai departe]