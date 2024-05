Contract important în industria apărării: producătorul MBDA va echipa elicopterele de luptă românești cu rachete MBDA a semnat un contract cu IAR Brașov pentru a facilita integrarea Marte ER pe o platforma de elicopter destinata Forțele Navale Romane, bazata pe platforma Airbus H215M. Cu ajutorul performanțelor sale de varf, Marte ER va asigura o capacitate de ultima generație pentru indeplinirea misiunilor de lupta in razboiul de suprafața, facilitand apararea intereselor […] The post Contract important in industria apararii: producatorul MBDA va echipa elicopterele de lupta romanești cu rachete appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania MBDA a semnat un contract cu IAR Brasov privind integrarea rachetelor Marte-ER pe elicopterele Airbus H215M din dotarea Fortelor Navale, anunta reprezentantii companiei, citați de Monitorul Apararii și Securitații, relateaza Mediafax.

- Compania Carmolimp din Brașov a investit peste 1,5 milioane de euro pentru a dezvolta noul brand de mici romanești, „Litalși”. Deși destinat pieței din Romania, produsul va fi lansat pe 16 iunie la un eveniment special, organizat in New York. Carmolimp va participa la „Romania Day” pe faimoasa strada…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis pe tema relocarii unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, subliniind ca o decizie pe acest subiect se va lua in urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, potrivit spotmedia.ro. La randul sau, ministrul Apararii, Angel…

- Ministerul de Externe ii sfatuiește pe cetatenii romani sa evite calatoriile in Israel, Palestina, Liban si Iran, in timp ce romanii aflati in aceste zone sunt indemnati sa manifeste precautie. Vineri seara, Israelul a fost atacat de zeci de rachete Hezbollah. ”In contextul evolutiilor de securitate…

- Grupul belgian Sonaca , un gigant in industria aerospațiala globala, a anunțat planuri pentru extinderea prezenței sale in Romania, cu o investiție semnificativa, de 38 milioane de euro, intr-o noua fabrica. Guvernul roman sprijina aceasta expansiune in industria aerospațiale prin acordarea unui ajutor…

- Ce filme romanești poți vedea acum pe Netflix Abonații Netflix se pot bucura de o gama variata de filme, seriale și documentare. Platforma de streaming include nu doar producții straine, ci și o mulțime de filme romanești. Este vorba despre filme comerciale, cum ar fi Klaus și Barroso sau Nunta pe Bani,…

- Urmarind sa combata problemele de mediu generate de industria „fast-fashion”, Camera inferioara a Parlamentului Franței a facut un pas decisiv. Noua lege propusa vizeaza reducerea achiziționarii de haine ieftine, dar daunatoare pentru natura. Promovarea sustenabilitații Guvernul francez vrea o moda…

- Un clip cu o garnitura de tren incarcata cu 32 de lansatoare multiple de rachete APR-40 romanesti a aparut pe retelele de socializare, iar autorul a precizat ca trenul se indreapta spre Ucraina, fara sa precizeze data sau locul exact, relateaza Monitorul Apararii, conform ziarulprofit.ro. Aruncatorul…