Armata Romana se modernizeza! Astfel, MApN vrea sa intareasca domeniul Apararii printr-un contract de achiziții de aproape 1 miliard de dolari cu Koreea de Sud. In urma semnarii acestui contract, Romania ar putea fi dotata cu obuziere autopropulsate K9 de fabricație sud-coreeana. Valoarea acestui contract de achiziții este de aproape 1 miliard de dolari. In contract sunt […] The post MApN revoluționeaza Apararea: Investiție majora de 1 miliard de dolari in tehnologie sud-coreeana K9 appeared first on Puterea.ro .