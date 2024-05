Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat luni amendamente la legea care elimina pacanele, el precizand ca se incrimineaza ca fapta penala eliberarea adeverintei cu peste 15.000 de locuitori acolo unde nu sunt atatia, dar si desfasurarea activitatii fara aceasta adeverinta.

- Anume, introducerea pedepsei penale pentru eliberarea de adeverinte false care atesta numarul de locuitori dintr-o localitate, precum si pentru operatorii care desfasoara activitatea in continuare, fara adeverinta."Asa cum spuneam atunci cand am votat legea, va spuneam ca este un proiect-pilot, ca este…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat luni amendamente la „legea pacanelelor”, care interzice salile de jocuri de noroc din localitațile mici. Acesta a precizat ca prin aceste modificari se reglementeaza clar ce inseamna unitate administrativ-teritoriala și ca „este…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 17 aprilie, legea prin care „pacanelele” au fost scoase la periferii, dar numai din localitațile mici, adica cele care au sub 15.000 de locuitori.Este vorba despre Legea „privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea…

- Lovitura majora petru industria jocurilor de noroc. Legea anti-pacanele a fost adoptata, marți, in plenul Camerei Deputaților. Astfel, in localitațile care au sub 15.000 de locuitori ar urma sa fie inchise toate salile de jocuri de noroc. Iata cate astfel de locații ar mai ramane deschise in București.…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat marti ca industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei, urmand a se da un vot pe proiectul de lege privind interzicerea pacanelelor in i localitatile sub 15.000 de…

- Camera Deputaților adopta, marți, o lege care prevede ca salile de jocuri de noroc din localitațile care au sub 15.000 de locuitori vor fi inchise. „Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei”, spune Alfred Simonis, relateaza Mediafax.…

- Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile cu sub 15.000 de locuitori va fi adoptat in sedinta de marti a plenului, anunța presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis. „Astazi industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor va suferi prima mare infrangere…