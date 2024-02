Stiri pe aceeasi tema

- Analiza lui Mihai Stoica dupa CFR Cluj – Dinamo 4-0. Oficialul de la FCSB a spus ca echipa lui Mutu a jucat singura in a doua repriza si a remarcat 2 jucatori. Mihai Stoica a spus ca a fost „un adevarat galop de sanatate” al ardenelilor si i-a evidentiat pe Otele si pe Tachtsidis. Analiza […] The post…

- S-a aflat care au fost remarcatii lui Mihai Stoica, dupa ce FCSB a remizat cu U Cluj. MM a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Ovidiu Popescu, cel care l-a inlocuit pe Joyskim Dawa si a evoluat pe postul de fundas central. De asemenea, managerul general al ros-albastrilor a apreciat si evolutia…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Meciul FC Porto – Estrela, scor 2-0, din etapa cu numarul 22 din Liga Portugal, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Galeno si Joao Mario, cu cate un gol si un assist, au fost decisivi in victoria „dragonilor”. Alb-albastrii pun presiune pe primele clasate, Benfica si Sporting. In aceeasi zi,…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…