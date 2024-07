Bella Santiago, jefuită de banii câștigați la ”Te cunosc de undeva!” Hoții digitali i-au golit cardul Situație dramatica pentru celebra artista Bella Santiago, care a fost victima unei inșelatorii online. Solista trupei Jukebox, cunoscuta pentru performanțele sale la emisiunea „Te cunosc de undeva”, a descoperit ca banii de pe cardul personal au fost sustrași printr-o metoda de phishing, utilizata frecvent in mediul online. Incidentul a avut loc cand artista era in vacanța in Delta Dunarii. Ceea ce trebuia sa fie o saptamana relacanta s-a transformat intr-o adevarata tragedie financiara pentru Bella Santiago. In timp ce se afla in Delta Dunarii, artista a primit un mesaj aparent de la Poșta Romana,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

