Dupa vacanțele all-inclusive, care sunt in topul preferințelor la Marea Neagra, urmatoarea opțiune populara sunt rezervarile pentru cei care cauta liniște și relaxare. Acești turiști opteaza pentru hoteluri rezervate exclusiv adulților. Pe litoralul romanesc exista aproape 20 de astfel de unitați de cazare, iar numarul lor crește in fiecare an, datorita cererii crescute. Hotelurile destinate doar adulților sunt in general de dimensiuni reduse, cu un numar mic de camere, astfel incat atmosfera agitata a locurilor mari și aglomerate lipsește. Un exemplu in acest sens este un hotel din Mamaia Nord,…