- Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj va fi in format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:00. Duelul conteaza pentru etapa cu numarul 9 a play-off-ului din Liga 1. Echipa lui Gigi Becali va primi trofeul Ligii 1 la capatul acestei partide, chiar in fața lui Dan Petrescu! Dupa meci, roș-albaștrii se vor deplasa…

- Adrian Sut il asteapta pe Gigi Becali la petrecerea de titlu a FCSB-ului, care se va desfasura dupa duelul cu CFR Cluj. Mijlocasul a transmis un mesaj clar si despre sansele sale de a fi convocat la EURO 2024, dupa ce a devenit campion alaturi de ros-albastri. FCSB va primi trofeul de campioana dupa…

- FCSB e la un punct de titlu, dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1. Ardelenii i-au egalat pe olteni la puncte. Universitatea Craiova si CFR Cluj impart locurile 3 si 4, ambele avand cate 34 de puncte. Farul e pe 2, cu 35 de puncte. FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul […] The post FCSB…

- Politistii au retinut al noualea membru al unei retele de falsi medici din Bucuresti, care semnau fise medicale pentru permise de conducere. Articolul A fost reținut inca un membru din rețeaua de falși medici din București. Semnau fișe medicale pentru permise auto pe banda rulanta apare prima data…

- Gigi Becali este gata sa revina pe stadion si se pregateste sa organizeze o petrecere fara precedent pe Arena Nationala. Patronul FCSB-ului e convins ca nu mai poate rata titlul si vrea sa sarbatoreasca pe bolidul sau de lux, inconjurat de fani. Latifundiarul din Pipera a decis sa vada de la oficiala…

- Adrian Mutu a avut un discurs sincer dupa Otelul – CFR Cluj 2-2 si a recunoscut ca FCSB are prima sansa la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de suparat dupa remiza de la Galati pentru ca echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalati in minutul 90+6, iar FCSB […] The…

- Florinel Coman a dezvaluit ce s-a intamplat in vestiar, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat si a inceput sa planga chiar pe teren. Titularizat in premiera, fundasul ghanez a vazut cartonas rosu in minutul 16 al meciului FCSB – FC Botosani, scor 3-2, din etapa a 27-a a Ligii 1. Nana Antwi si-a lasat […]…

- Florin Prunea i-a facut praf pe dinamoviști, dupa ce au acuzat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj. Fostul mare portar al echipei naționale nu a fost impresionat de discursul „cainilor”. Dinamo a fost umilita de CFR Cluj, in Gruia. „Cainii” au pierdut meciul cu 0-4, insa Razvan Patriche și Andrei Nicolescu…