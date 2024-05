Scad taxele judiciare pentru partaj și divorț Nivelul taxelor judiciare de timbru va fi redus in unele situatii, cum ar fi in cazul partajului propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, la valoarea masei partajabile, precum si in cazul bunurilor supuse partajului, al creantelor pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna. Guvernul a […] The post Scad taxele judiciare pentru partaj și divorț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

