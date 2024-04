AUDIO. „Mă bagă ăştia în puşcărie, autiştii dracu!”, educatoarea înregistrată în timp ce amenința și lovea copiii Mediul educațional din Ploiești este zguduit, in aceste zile, de inregistrarile șocante care au dezvaluit comportamentul abuziv al unei educatoare din cadrul Gradiniței nr. 47 din Ploiești. Cazul dezvaluit de Antena 3 prin care o educatoarea urla efectiv la un copil și il amenința ca ii va pune pe ceilalți copii sa-l bata a trezit […] The post AUDIO. „Ma baga astia in puscarie, autistii dracu!”, educatoarea inregistrata in timp ce amenința și lovea copiii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

