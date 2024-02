Un ciclon lovește din nou Europa. Mai multe țări, afectate de ploi, ninsori și viscol Un nou ciclon mediteranean urmeaza sa loveasca Europa in urmatoarele zile, iar mai multe state urmeaza sa fie grav afectate de fenomenele meteorologice extreme. Zonele mai joase urmeaza sa fie afectate de ploi puternice, in timp ce regiunile mai inalte se vor confrunta cu ninsori și viscol, noteaza Antena3. Noul ciclon mediteranean lovește Europa, cu […] The post Un ciclon lovește din nou Europa. Mai multe țari, afectate de ploi, ninsori și viscol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

