- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Alan Miller, a anunțat ca Secretarul de Stat Antony Blinken se va deplasa in Republica Moldova și Cehia in perioada 28-31 mai pentru a evidenția relațiile bilaterale solide, potrivit zdg.md. La Praga, Antony Blinken va participa la o reuniune…

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Deficitul bugetar a ajuns deja la 2% din PIB dupa primele trei luni, dupa ce cheltuielile au crescut cu 23%, pana la 168 miliarde de lei, potrivit executiei bugetului general consolidat al Romaniei, publicat vineri de Ministerul de Finante. In acest interval, veniturile au crescut cu 16% peste program,…

- Tatiana Navka, patinatoarea rusa și soția lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Putin, vrea sa ajunga in Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.md. Navka vrea sa prezinte la Tiraspol, in perioada 18-19 mai, spectacolul pe gheața ”Povestea de dragoste a Șeherezadei”. Navka și Peskov…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care extinde programul de ajutor financiar pentru tinerele mame aflate in situatii defavorizate. Totodata, mamele cu copii bolnavi sunt scutite de plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de…

- Agentia de rating Moody’s estimeaza ca economia Romaniei va avea o crestere de 3% in 2024 si de 3,5% in 2025, sustinuta de consum, dar si de investitiile publice si private, in timp ce Guvernul se va confrunta in continuare cu deficite fiscale si de cont curent ridicate, se arata intr-un raport citat…

- Printr-o decizie istorica, scena muzicala techno din Berlin a fost recunoscuta oficial ca parte a patrimoniului cultural al UNESCO. Anunțul vine ca o piatra de hotar semnificativa pentru cultura vibranta a muzicii electronice din oraș, marcand o realizare importanta pentru creatorii, artiștii, operatorii…

- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, instituție aflata in centrul multor scandaluri privind acuzații de plagiat, ia masuri pentru a preveni de acum inainte astfel de situații. In mai 2021, Guvernul a aprobat reorganizarea Academiei de Politie, in doua facultati, de Politie si de Pompieri. Ministrul…