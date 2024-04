Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea invatamantului superior nr.199/2023, scrie news.ro. Astfel, cuantumul taxelor de scolarizare va fi comunicat viitorilor candidati din timp, iar taxele de studii sa nu poata fi modificate de institutiile de…

- Președintele Klaus Iohannis cere noi recruți in Armata, in timp ce este in discuție un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, care urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbateri in regim de urgența. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile fundamentale ale statului roman.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care soferii de mopede si motociclete nu vor mai fi obligati sa detina triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor si extinctor. Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din ordonanta…

- Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare se modifica și completeaza printr-o OUG adoptata de Guvernul Romaniei. Aceasta decizie legislativa este parte a eforturilor de consolidare a resurselor umane din cadrul structurilor de aparare, ordine publica și securitate naționala. Se propune…

- Traficantii de droguri nu mai pot primi pedepse cu suspendare. A fost promulgata „Legea 2 Mai”, dupa numele localitații in care s-a produs accidentul comis de Vlad Pascu. Pedepsele vor fi de la trei la zece ani de inchisoare. Anul trecut, aproape jumatate din traficanti au primit condamnari cu suspendare.…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede crearea unei aplicații prin care cetațenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul de proprietate sau sa radieze un vehicul, sa poata face acest lucru fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la un sediu al serviciilor…