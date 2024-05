Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, care participa la reuniunea Ecofin, s-a intalnit cu vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis si a discutat despre situatia economica a Romaniei. „Prognoza Comisiei privind deficitul nu este foarte optimista”, a transmis Bolos, adaugand ca datoria Guvernului…

- Deschiderea unui depozit de deșeuri la peste 1.000 de metri altitudine, in Pasul Mestecaniș, in plina zona turistica, mai are nevoie de o singura autorizație, care se afla „in procedura de elaborare”, la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. Proiectul, demarat in 2011, a costat in jur de 7 milioane…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Craiova, ca dupa descentralizarea fondurilor europene, urmatorul pas va fi descentralizarea fondurilor nationale, indiferent de sursa de finantare, potrivit Agerpres. “Este pentru prima data cand in mod oficial fondurile…

- Pana la sfarșitul acestui an, se estimeaza ca peste 100 de poziții de membri in consiliile de administrație ale companiilor de stat vor fi ocupate, conform declarațiilor președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), Mihai Precup. Agenția opereaza…

- Prima platforma publica de monitorizare a performantelor companiilor de stat, ce contine un tablou de bord unde pot fi regasiti si accesati indicatorii financiari, non-financiari si de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice, a fost prezentata miercuri, intr-o conferinta de presa, potrivit…

- ”Apreciez operaționalizarea unei instituții care vine cu o misiune dificila, dar nu imposibila, de a oferi transparența, predictibilitate și, foarte important, mai multa responsabilitate in companiile de stat. Eu unul ma aștept ca AMEPIP sa se transforme repede intr-un centru de excelența pentru guvernanța…

- Agenția pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice - AMEPIP, cunoscuta și ca super-agenția care va controla companiile statului, a devenit operaționala miercuri, avand acum 33 de angajați veniți prin detașare din alte ministere și SGG și salarii marite cu 50% fața de sectorul…

- Magie cu Tutuianu. Romania va avea o economie mai solida, intreprinderi de stat mai bine administrate si venituri mai mari la bugetul statului prin operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), institutie care a fost infiintata in scopul…