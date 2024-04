Stiri pe aceeasi tema

- Noapte alba pentru polițiștii dambovițeni de la Rutiera, care in doar cateva ore au aplicat peste 170 de amenzi șoferilor care au incalcat legea și au reținut peste 20 de permise. In cursul nopții de sambata spre duminica, oamenii legii au fost prezenți pe principalele drumuri din județul Dambovița,…

- Bilanț sumbru al IPJ Cluj, anul trecut au fost peste 200 de accidente rutiere grave pe raza județului. O buna parte soldate cu pierderi de vieți omenești! Polițiștii rutieri clujeni au reținut anul trecut, in vederea suspendarii 7.161 de permise de conducere si au fost retrase 1.886 de certificate de…

- Politistii din Bucuresti au aplicat in acest weekend aproape 100 de amenzi totalizand 123.000 de lei, au constatat 17 infractiuni, cele mai multe pentru conducere sub influenta alcoolului, si au retinut 53 de permise, aproape jumatate tot pentru consum de alcool, relateaza News.ro.

- In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au aplicat 239 de sanctiuni contraventionale si au retinut 22 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Politistii rutieri au…

- Reprezentantii Politiei Rutiere au anuntat sambata, ca politisti din cadrul Brigazii Rutiere au oprit vineri seara, un sofer care circula pe o strada din Sectorul 6. “Politistii au procedat la stabilirea identitatii acestuia si la verificarea in bazele de date ale Politiei Romane, constatand faptul…

- Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 469 de permise de conducere, dintre care 116 pentru viteza, 43 pentru alcool si 10 pentru droguri.Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de IGPR, politistii rutieri au constatat 70 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile…