Curtea de Apel Pitești a admis astazi contestația formulata de Ion Georgescu, primarul suspendat al orașului Mioveni, impotriva incheierii Tribunalului Argeș prin care i se interzicea exercitarea funcției. Decizia este definitiva. Ion Georgescu fusese suspendat din funcție in luna aprilie a acestui an, ca urmare a unei anchete DNA privind presupuse fapte de corupție. Curtea […]