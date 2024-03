Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Costache, fost viceprimar al orasului Mioveni, a fost desemnat de organizatia locala a PSD sa candideze pentru functia de primar, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis sambata de PSD Arges, Aurel Costache este membru al partidului din 1998. Timp de 14 ani, intre 2006 si 2020,…

- Astazi, in Adunarea Generala condusa de dl. Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș și președintele PSD Argeș, Nicolae Velcea și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primaria Orașului Ștefanești. Au fost prezenti d-na ministru al Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu,…

- Ministerul Muncii a simplificat procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, care nu mai presupune trecerea stagiarului printr-o comisie de evaluare Guvernul a aprobat, joi, modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013…

- Pentru primarul Ion Georgescu din Mioveni, startul campaniei electorale pentru alegerile locale coincide cu debutul procesului pe fond pentru trafic de influența. Edilul social-democrat, care a condus orașul vreme de 4 mandate consecutive, a pierdut pe data de 14 martie ultima șansa de a obține in camera…

- Curtea de Apel Pitesti a decis, marti, mentinerea masurii arestului la domiciliu in cazul primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, trimis in judecata de DNA pentru fapte de coruptie. Instanta a admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial Pitesti al DNA impotriva incheierii pronuntate…

- Inca un vis implinit la Lerești! Sala de sport moderna, data in folosința! Astazi a avut loc la #Lerești inaugurarea unei sali moderne de sport. Darea in folosința a salii a avut loc in prezența ministrului Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu. Administrația locala condusa de primarul…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu și Ion Minzina, președintele CJ Argeș, au sarbatorit 8 Martie alaturi de 600 de femei din Maracineni Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Ion Minzina, președintele Consiliului Județean și al #PSD Argeș, parlamentarii Cristina Mariana Stocheci,…

- Ion Georgescu apare in continuare ca edil pe site-ul emioveni.ro, deși se afla in arest la domiciliu și a fost suspendat printr-un ordin al prefectului de Argeș. Pe 4 octombrie, in sediul Primariei orasului Mioveni, a fost prins in flagrant in timp ce inapoia denunțatorului Nicolae Valerica (șef al…