- Un fost angajat al Marinei britanice care a fost acuzat de spionaj pentru China și care fusese eliberat pe cauțiune a fost gasit mort intr-un parc din Maidenhead. Poliția britanica spune ca investigheaza decesul inexplicabil, relateaza Reuters. Poliția a declarat ca investigheaza un deces inexplicabil,…

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Fostul primar al localitatii Viisoara arestat 30 de zile ca ar fi violat o tanara de 16 ani, vecina cu el, a fost eliberat la cateva zile dupa sentința, spre uimirea tuturor tuturor. Desi in urma audierilor, actualul consilier local, a fost arestat pentru 30 de zile, in cele din urma a fost eliberat…

- Un barbat din București a fost reținut, dupa ce a fost prins in flagrant de DNA cand primea o mita de 20.000 de euro de la o persoana careia ii promisese ca poate interveni la judecatori pentru o solutie favorabila intr-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. Potrivit unor surse judiciare,…

- Coincidența sau nu, marți, 19 martie, dupa decizia magistraților Curții de Apel Pitești de a-l menține in continuare in arest la domiciliu, și nu in control judiciar, cum decisesera judecatorii Tribunalului Argeș, Ion Georgescu, primarul suspendat al Mioveniului, a postat un mesaj catre foștii colegi…

- Candidatura președintelui Romaniei Klaus Johannis pentru funcția de secretar general al NATO a fost intampinata cu suspiciuni in cercurile largi in cadrul alianței, potrivit publicației faz.net. In Germania, cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) – citand surse diplomatice – susține ca gestul…