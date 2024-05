Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe un post in institutie. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa […] The post Cutremur in Ministerul Sanatatii. Angajati trimisi in judecata pentru coruptie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .