Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini superbe…

- Primul ras capturat in Romania, pe fondurile cinegetice gestionate de Romsilva, a fost eliberat in Padurea Thuringiana din Germania. Viorel, vedeta transferului, a fost insoțit de Frida, un exemplar femela nascuta in captivitate in Germania, intr-un proiect ambițios de refacere genetica a speciei. Miercuri,…

- F.T. La Ocolul Silvic Doftana s-a desfasurat concursul fasonatorilor mecanici, editia 2024, in conformitate cu „Programul de formare profesionala a personalului din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva”. In acest context, potrivit unei informari a O.S. Doftana, «inainte de inceperea concursului…

- Direcția Silvica Neamț organizeaza licitație publica electronica pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile – trufe, din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de catre Direcția Silvica Neamț, din producția anului 2024 (cantitate totala de 7000 kg), in ziua…

- Intr-o lume tot mai preocupata de protejarea mediului inconjurator, eforturile de regenerare și impadurire devin din ce in ce mai importante. In acest context, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva iși consolideaza rolul de lider in gestionarea și protejarea padurilor din Romania. Romsilva marcheaza…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Regiei Nationale a Padurilor (RNP), pana in prezent, in cadrul campaniei de impaduriri din aceasta primavara, directiile silvice din tara au plantat peste 5,2 milioane de puieti, fiind astfel lucrari de impaduriri pe 973 hectare. In plus, au mai fost regenerate…

- Cabinetul Ciolacu va adopta joi, 4 aprilie, o HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Cheltuielile cu personalul la Romsilva, per total, raman aproximativ la valoarea…

- „Prostul nu e prost destul, daca nu e și fudul!” spune o veche zicala romaneasca. Cam asta s-a intamplat in cazul unor doamne care s-au pozat dupa ce au rupt o specie protejata prin lege. Este vorba despre laleaua pestrița de Grindeni. Laleaua Pestrița – Fritillaria meleagris, este o planta din familia…