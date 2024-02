Stiri pe aceeasi tema

- Luis Enrique a rabufnit inaintea meciului cu Brest din Cupa Frantei. Antrenorul lui PSG a fost deranjat la conferinta de presa premergatoare partidei din optimile Cupei Frantei de o intrebare pusa de jurnalistii francezi. Spaniolul a fost intrebat de ce formatia de pe Parc des Princes nu joaca mai mult…

- Sochaux – Rennes 1-6 a fost in AntenaPLAY! Programul complet al meciurilor din optimile Cupei Frantei ne aduce mai multe partide spectaculoase, care pot fi vazute exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 6-8 februarie. Cel mai tare meci din aceasta faza este cel dintre Olympique Lyon si Lille, ce se va disputa…

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Maroc – Africa de Sud 0-2 a fost in AntenaPLAY! Sud-africanii au produs surpriza si s-au calificat in sferturile de finala, dupa victoria cu 2-0 in fata vedetelor din Maroc. Achraf Hakimi, starul lui PSG, a avut sansa de a trimite partida in prelungiri, dar a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul…

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1. Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat la pauza cu avantaj…

- Kylian Mbappe inscrie pe banda rulanta in 2024! Dupa ce a pierdut titlul de cel mai bun marcator al anului 2023 in fata lui Cristiano Ronaldo, Mbappe vrea sa isi ia revansa in acest an. Starul francez a facut spectacol in meciul dintre Orleans si PSG din 16-imile Cupei Frantei, LIVE in AntenaPLAY. Mbappe…

- Meciul Bergerac – Lyon 1-2, din 16-imile Cupei Frantei, a putut fi urmarit in aceasta seara, de la ora 21:45, LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Lyon a reusit calificarea cu un gol marcat de Caqueret in minutul 78. Sase partide din aceasta faza a competitiei vor fi transmise, in total, vineri, sambata si duminica…

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa hattrick-ul din Revel – PSG 0-9, meci de a fost LIVE in AntenaPLAY. Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria celor de la PSG in Cupa Frantei. Kylian Mbappe a doborat un nou record in tricoul celor de la PSG, in meciul din Cupa Frantei. Dupa cele […] The post…