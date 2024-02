Stiri pe aceeasi tema

- Sochaux – Rennes 1-6 a fost in AntenaPLAY! Programul complet al meciurilor din optimile Cupei Frantei ne aduce mai multe partide spectaculoase, care pot fi vazute exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 6-8 februarie. Cel mai tare meci din aceasta faza este cel dintre Olympique Lyon si Lille, ce se va disputa…

- Ligue 1 este un campionat "mai dificil" decat credea Luis Enrique, a recunoscut marti, intr-o conferinta de presa, antrenorul spaniol, care a venit in vara anului trecut la formatia de pe Parc des Princes, scrie L'Equipe."Incerc sa fac o analiza pe baza celor sase luni de cand sunt aici. Suntem constienti…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Zeljko Kopic nu si-a pierdut speranta, dupa Dinamo – Rapid 1-2. Antrenorul „cainilor” a vorbit la finalul derby-ului de pe Arena Nationala, castigat in mod dramatic de echipa lui Cristiano Bergodi, cu un gol marcat de Burmaz in minutul 90. Dinamo a facut o partida buna pe Arena Nationala, dar nu a reusit…

- Xavi a anuntat plecarea de la Barcelona dupa inca un esec usturator, 3-5 cu Villarreal. Antrenorul catalanilor sustine ca faptul ca este fan al echipei blaugrana il obliga sa se desparta de clubul iubit la finalul stagiunii. In ultimele 14 zile, Barcelona a ratat doua trofee, Cupa si Supercupa Spaniei,…

- Kylian Mbappe inscrie pe banda rulanta in 2024! Dupa ce a pierdut titlul de cel mai bun marcator al anului 2023 in fata lui Cristiano Ronaldo, Mbappe vrea sa isi ia revansa in acest an. Starul francez a facut spectacol in meciul dintre Orleans si PSG din 16-imile Cupei Frantei, LIVE in AntenaPLAY. Mbappe…

- Revel – PSG 0-9 s-a vazut live in AntenaPLAY, intr-un meci din Cupa Frantei. Campioana din Ligue 1 s-a distrat si a castigat la un scor zdrobitor partida cu formatia din Liga a 6-a. In primele meciuri de duminica, Monaco, Marseille, Lyon si Toulouse s-au calificat si ele in saisprezecimile Cupei Frantei.…

- Brest – Angers 1-0 și Nice – Auxerre 0-0 (1-0 d.l.d) au fost LIVE in AntenaPLAY. Cupa Franței a oferit, din nou, un spectacol total. Ziua a inceput cu meciul dintre Brest și Angers, care s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Partida respectiva a fost decisa de golul lui Raolisoa, care a inscris…