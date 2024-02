Stiri pe aceeasi tema

- Luis Enrique a rabufnit inaintea meciului cu Brest din Cupa Frantei. Antrenorul lui PSG a fost deranjat la conferinta de presa premergatoare partidei din optimile Cupei Frantei de o intrebare pusa de jurnalistii francezi. Spaniolul a fost intrebat de ce formatia de pe Parc des Princes nu joaca mai mult…

- Mali – Coasta de Fildeș 1-2 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Diakite a marcat in minutul 120+2 si si-a dus echipa in semifinalele competitiei. A fost nebunie totala și in meciul dintre Capul Verde și Africa de Sud. Ronwen Williams a fost eroul naționalei sale și a aparat 4 lovituri de departajare.…

- Meciul FC Porto – Rio Ave 0-0 a putut fi urmarit, in format LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. Etapa a 20-a din Liga Portugal a fost deschisa de confruntarea Portimonense – Arouca 1-2. Liderul Sporting a avut amanat meciul din deplasare, cu Famalicao. Gazdele nu au putut organiza meciul din cauza lipsei numarului…

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Meciurile Tadjikistan – Iordania și Australia – Coreea de Sud vor fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partidele conteaza pentru sferturile de finala ale turneului final din Qatar. Primul duel al zilei, cel dintre Tadjikistan și Iordania, va incepe de la ora 13:30. Urmeaza apoi partida dintre Australia…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Kylian Mbappe inscrie pe banda rulanta in 2024! Dupa ce a pierdut titlul de cel mai bun marcator al anului 2023 in fata lui Cristiano Ronaldo, Mbappe vrea sa isi ia revansa in acest an. Starul francez a facut spectacol in meciul dintre Orleans si PSG din 16-imile Cupei Frantei, LIVE in AntenaPLAY. Mbappe…

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…