- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Programul de miercuri, din Cupa Asiei | Doua partide de la turneul final din Qatar se vor vedea live, in AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa de la aceeasi ora, anume 13:30. Miercuri se va afla inca o echipa calificata in optimile turneului final din Qatar! Japonia si Indonesia se lupta pentru…

- Programul zilei de marti, de la Cupa Asiei | Patru meciuri de la turneul final din Qatar se vor vede live, in AntenaPLAY, incepand cu ora 13:30. Australia – Uzbekistan si Siria – India sunt partidele care se vor vedea live, in AntenaPLAY, de la ora 13:30. Vezi AICI duelurile de la Cupa Asiei, live […]…

- Se stie programul zilei de vineri, din Cupa Asiei. Trei partide din faza grupelor competitiei asiatice se vor vedea live, in AntenaPLAY, incepand cu ora 13:30. La ora respectiva, se va desfasura duelul dintre Irak si Japonia. Echipa care va invinge va obtine si biletele pentru urmatoarea faza a turneului…

- Avem programul zilei de marți de la Cupa Asiei. Turneul final care are loc in Qatar promite o noua serie de meciuri spectaculoase. Prima partida de marți va fi cea dintre Thailanda și Kyrgyzstan, care este programata de la ora 16:30. Urmeaza apoi duelul dintre Arabia Saudita, selecționata pregatita…

- Se stie programul zilei de sambata, de la Cupa Asiei. Toate cele trei partide se vor vedea live, in AntenaPLAY, incepand cu ora 13:30. In meciul de debut de la Cupa Asiei, Qatar, tara gazda, s-a impus categoric, cu scorul de 3-0, in fata celor din Liban. Vezi AICI meciurile din Cupa Asiei! Programul…

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…

- Programul zilei de 4 decembrie din Liga Campionilor Asiei. Cele mai tari meciuri se vad LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a calificat-o pe Al Nassr in optimile de finala si e gata sa spulbere noi recorduri si in aceasta competitie. Starul portughez in varsta de 38 de ani are 3 goluri in cele…