- Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei se vad live in AntenaPLAY, miercuri, incepand cu ora 11:00. Cristiano Ronaldo lupta pentru calificarea in sferturile competitiei, de la ora 20:00. In primul meci al zilei, Kofu si Ulsan se vor duela. In urma acestui meci se va stabili adversara trupei lui Dan…

- Selectionata feminina a Romaniei s-a calificat direct in optimile de finala ale Campionatelor Mondiale de tenis de masa pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), dupa ce a invins Serbia cu 3-1 in ultimul meci din Grupa a 7-a. Romania a castigat grupa cu victorii pe linie, 3-0 cu Suedia, 3-0 cu Canada,…

- Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia sunt componentele echipei Romaniei, care face parte din grupa a 7-a la Campionatul Mondial de la Busan (Coreea de Sud). Primul meci este impotriva Suediei, vineri, de la ora 10:00. Campionatul Mondial pe echipe vor fi…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- Meciurile Tadjikistan – Iordania și Australia – Coreea de Sud vor fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partidele conteaza pentru sferturile de finala ale turneului final din Qatar. Primul duel al zilei, cel dintre Tadjikistan și Iordania, va incepe de la ora 13:30. Urmeaza apoi partida dintre Australia…

- AS.ro LIVE | Mihaela Anton si Dan Scurtu sunt invitatii lui Dan Pavel, de la 10:30. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Gangwon la monobob vine alaturi de antrenorul sau pentru a povesti despre performanta sa din Coreea de Sud. Aceasta este prima medalie obtinuta de Romania la…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…