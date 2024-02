Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Pohang Steelers și Jeonbuk Hyundai va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, incepand cu ora 12:00. Partida conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Campionilor Asiei. In manșa tur a „dublei”, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de…

- Estrela – Portimonense 3-0 a fost in AntenaPLAY. Meciul Sporting – Braga va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY duminica, 11 februarie, de la ora 20:00. Duelul conteaza pentru etapa cu numarul 21 a sezonului de Liga Portugal. Primul meci din cadrul acestei etape a fost cel dintre Estrela și Portimonense,…

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- Egipt – RD Congo 7-8, dupa loviturile de departajare, a fost in AntenaPLAY! Guinea a obtinut si ea calificarea in mod dramatic, dupa ce Bayo a marcat golul victoriei in minutul 90+8. Guineea Ecuatoriala a ratat in minutul 68 un penalty, in conditiile in care era in inferioritate numerica din minutul…

- Se stie programul zilei de marti din Liga Campionilor Asiei. Trei meciuri se vor vedea live in AntenaPLAY, incepand cu ora 11:30. Cele trei meciuri care se vor vedea live in platforma noastra conteaza pentru etapa a sasea a grupelor Ligii Campionilor Asiei. Intra AICI pentru a vedea live partidele din…

- Doua meciuri din Liga Campionilor Asiei sunt azi, exclusiv in AntenaPLAY. Este vorba de duelurile Hanoi – Urawa Reds si Wuhang Three Towns – Pohang. Cele doua partide se vor disputa incepand cu ora 14:00 si vor fi exclusiv in AntenaPLAY, in Grupa J a celei mai importante competitii inter-cluburi din…

- Programul zilei de 4 decembrie din Liga Campionilor Asiei. Cele mai tari meciuri se vad LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a calificat-o pe Al Nassr in optimile de finala si e gata sa spulbere noi recorduri si in aceasta competitie. Starul portughez in varsta de 38 de ani are 3 goluri in cele…

- OKMK – Al-Ittihad 1-2, in AntenaPLAY. A fost spectacol in Liga Campionilor Asiei. Karim Benzema si Cristiano Ronaldo, vedetele de la Al-Ittihad si Al Nassr, s-au vazut exclusiv in AntenaPLAY. Si meciul echipei lui Cosmin Olaroiu a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO. Echipa lui Cosmin Olaroiu, Al…