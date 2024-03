Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a marcat primul gol in meciul amical dintre Romania și Columbia, chiar sub privirile tatalui sau care se afla in tribunele stadionului din Madrid. In urma punctului obținut, mijlocasul in varsta de 25 de ani i-a ridicat in picioare pe fanii Romaniei.

- Romania a fost invinsa de Columbia in cel de-al doilea meci amical din acest an, scor 3-2. Partida s-a desfașurat la Madrid și a fost LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO in AntenaPLAY. Golurile au fost inscrise de Cordoba, Arias și Asprilia, pentru sud-americani, respectiv Hagi…

- Aradeanul Rareș Pop a marcat unicul gol al partidei pe care Romania U19 l-a disputat contra Croației U20 la Turul de Elita. In urma acestei... The post Rareș Pop a marcat golul victoriei Romaniei U19 impotriva Croației! „Tricolorii” au ratat calificarea appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…

- Cristiano Ronaldo si-a dus echipa la loviturile de departajare, in Al Nassr – Al Ain! In minutul 118 al meciului, Ronaldo a inscris de la 11 metri. Tot el a fost cel care a obtinut penalty-ul din care Al Nassr a egalat. Meciul Al Nassr – Al Ain, transmis LIVE in AntenaPLAY, a avut parte […] The post…

- Romania – Anglia, duelul din play-off-ul Campionatelor Mondiale pe echipe din Coreea de Sud, va fi live in AntenaPLAY, de la ora 06:00. „Tricolorii” lupta pentru optimile competitiei de la Busan, competitie care ii poate duce la Jocurile Olimpice. Romania s-a calificat dramatic in play-off-ul Campionatelor…

- Tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor 2024-2025 va avea loc joi, de la ora 19:00, la Paris, si va fi transmisa live in AntenaPLAY. Romania se afla in Liga C a competitiei, fiind prima din prima urna valorica. Competitia este una care se poate dovedi extrem de importanta pentru Romania, care…