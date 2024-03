Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, crede ca Dennis Man (25 de ani) este cel mai bun fotbalist roman in acest moment și ca echipa naționala ar trebui construita in jurul lui. Dennis Man a fost introdus in minutul 77 al meciului amical Romania - Columbia, cand sud-americanii…

- Mihai Stoica a avut un discurs fara mila cu ultrasii care au provocat haos in Liga 1. Oficialul de la FCSB a facut referire la ultrasii de la Dinamo si CSA Steaua, care s-au batut pe strazi si pe teren inaintea partidei cu UTA. Pe de alta parte, Mihai Stoica a folosit un discurs mai […] The post „Ar…

- Analiza lui Mihai Stoica dupa CFR Cluj – Dinamo 4-0. Oficialul de la FCSB a spus ca echipa lui Mutu a jucat singura in a doua repriza si a remarcat 2 jucatori. Mihai Stoica a spus ca a fost „un adevarat galop de sanatate” al ardenelilor si i-a evidentiat pe Otele si pe Tachtsidis. Analiza […] The post…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Gica Hagi anunta masuri dure dupa Farul – Dinamo 0-2. Managerul campioanei Romaniei a spus ca jucatorii sai nu au mentalitate pentru a castiga si astfel de meciuri. Gica Hagi a promis masuri dupa infrangerea neasteptata cu Dinamo si a laudat un singur jucator: pe capitanul Larie. Gica Hagi anunta masuri…

- Mihai Stoica nu s-a mai ferit si a spus ca el este persoana de la FCSB care vorbeste si de 10 ori cu Gigi Becali la telefon in timpul meciurilor. Mai mult, acesta a spus ca discuta cu patronul de la FCSB schimbarile care se fac la echipa. Mihai Stoica spune ca Becali sta acasa […] The post „Schimbari,…

- Mihai Stoica, laude la scena deschisa pentru Darius Olaru. Managerul general de la FCSB a vorbit despre forma buna a capitanului, care a avut evoluții excelente de la startul acestui sezon. Mijlocașul roș-albaștrilor a reușit sa marcheze nu mai puțin de 10 goluri in Liga 1 pentru FCSB și este, in momentul…

- Laude la scena deschisa din partea lui Mihai Stoica, pentru Dennis Man. Managerul general de la FCSB s-a declarat impresionat de prestatiile internationalului roman, marturisind ca acesta exceleaza intr-un campionat puternic, Serie B. Dennis Man marcheaza pe banda rulanta la Parma si traverseaza unul…