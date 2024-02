Stiri pe aceeasi tema

- CFR - Dinamo 4-0. CFR a inceput ca un elev nesigur pe materie, dar in a doua parte a examenului a avut momente in care a stralucit. Cei mai buni de la invingatori, Tachtsidis, Otele și Keita. Repetentul lui Dinamo a fost Velkovski, dar fundașul central a avut secondanți de nadejde in mediocritate. Note…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda cu numarul 27 din Superliga. Mihai Stoica e de parere ca rezultatul arata realitatea din teren. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, crede ca scorul a fost conform cu ce s-a jucat in Gruia. Surprinzator i s-a parut…

- Dan Sucu a fost comparat cu Gigi Becali in „scandalul omeniei” din Liga 1. Oficialul de la FCSB a reactionat dupa ce actionarul majoritar al Rapidului i-a raspuns lui Gigi Becali prin intermediul unui comunicat. Mihai Stoica a spus ca nu a citit intreg comunicatul dat de Dan Sucu pentru ca „s-a plictisit”,…

- S-a aflat care au fost remarcatii lui Mihai Stoica, dupa ce FCSB a remizat cu U Cluj. MM a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Ovidiu Popescu, cel care l-a inlocuit pe Joyskim Dawa si a evoluat pe postul de fundas central. De asemenea, managerul general al ros-albastrilor a apreciat si evolutia…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1, dupa decizii luate in etapa a 24-a. Presedintele Consiliului de Administratie al ros-albastrilor nu isi mai revine dupa derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1. MM regreta ca sistemul VAR a fost introdus in fotbalul romanesc si isi doreste ca sefii CCA sa ia…

- „Gigi Becali dicteaza de 20 de ani la FCSB!„, a fost reactia directa a lui Mihai Stoica. Presedintele Consiliului de Administratie al liderului Ligii 1 a avut un moment de sinceritate si a anuntat ce se intampla cu adevarat la echipa. MM asigura ca niciun antrenor nu i s-a impotrivit patronului, in…

- Mihai Stoica a comentat delegarea lui Sebastian Colțescu la FC Botoșani - Dinamo, ultimul meci al rundei cu numarul 20 din Superliga. CONTEXT: Minutul 52 al meciului CFR Cluj - FCSB, scor 1-1, a adus o faza extrem de controversata. Florinel Coman l-a invins pe Sava cu o execuție de generic, de la 25…