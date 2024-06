Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a renuntat definitiv la transferul lui Alex Chipciu de la U Cluj. Patronul de la FCSB a decis sa nu mai poarte niciun fel de negocieri cu conducatorii „Sepcilor Rosii”, iar Mihai Stoica a confirmat informatia. Latifundiarul din Pipera nu ia in calcul sa plateasca vreun ban pe Chipciu, cel…

- Milionarul Arpad Paszkany nu s-a uitat la bani și a cumparat un cadou fabulos pentru iubita cu 24 de ani mai tanara. Fostul patron de la CFR Cluj a uitat de cel de-al doilea divorț și ii face toate poftele noii sale partenere, Antonela Patrut (28 de ani). Omul de afaceri este de numai cateva […] The…

- Aceasta este dovada lui Florin Talpan ca FCSB nu este continuatoarea Stelei. Juristul echipei Armatei a avut o noua replica dura in scandalul pe care il are cu Gigi Becali. Talpan asigura ca FCSB nu mai are ce cauta in Ghencea. Talpan a rabufnit cand a auzit ca FCSB vrea sa joace, in preliminariile…

- „Spaima litoralului” este cel care i-a salvat viata lui Adrian Mititelu Jr. Fiul patronului de la FCU Craiova a venit cu dezvaluiri incredibile, de pe patul de spital, despre ceea ce s-a intamplat in noaptea care ii putea fi fatala. In varsta de 26 de ani, Mititelu Jr a trecut prin clipe groaznice,…

- Oficialul FCSB-ului e impresionat de „Rege”. Iata ce a remarcat Mihai Stoica la Gica Hagi dupa Farul – CFR Cluj 5-1. Mihai Stoica e de parere ca Gica Hagi poate sa invete orice jucator sa evolueze ca un numar 10. Farul a urcat pe 2 dupa victoria la scor cu CFR Cluj de la Ovidiu. […] The post „E incredibil”…

- Laude la scena deschisa din partea lui Mihai Stoica pentru un „tricolor”, dupa Columbia – Romania 3-2. Managerul general de la FCSB s-a declarat cucerit de Dennis Man, pe care il considera cel mai bun jucator roman, la ora actuala. Dennis Man traverseaza o forma de vis, in acest sezon, fiind golgheter…

- Laszlo Dioszegi a avut un raspuns genial la acuzatiile de „omenie” cu FCSB. Patronul covasnenilor a spus ca el „face zilnic blaturi”, dar la brutaria si cofetaria pe care le detine. Victor Angelescu a fost cel mai vocal om din fotbal inainte de FCSB – Sepsi. Actionarul minoritar a acuzat faptul ca Marius…

- Mihai Stoica a avut un discurs fara mila cu ultrasii care au provocat haos in Liga 1. Oficialul de la FCSB a facut referire la ultrasii de la Dinamo si CSA Steaua, care s-au batut pe strazi si pe teren inaintea partidei cu UTA. Pe de alta parte, Mihai Stoica a folosit un discurs mai […] The post „Ar…