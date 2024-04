Stiri pe aceeasi tema

- O companie din energie a lansat noi stații de incarcare pentru aplicații rezidențiale și comerciale de curent alternativ, pentru a susține cererea tot mai mare de incarcare a vehiculelor electrice.

- Veste buna pentru romani. Intr-unul dintre cele mai cunoscute orașe din Romania, vor fi amplasate prize gratuite pentru mașinile electrice. Proiectul este unic in țara noastra și va aduce o mulțime de avantaje celor care conduc acest tip de autoturisme. Incarcare gratuita pentru mașinile electrice In…

- O harta informativa cu punctele de incarcare a masinilor electrice este disponibila incepand de luni pe site-ul Ministerului Energiei, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ministrul de resort, Sebastian Burduja. “Pe harta actuala, Ministerul Energiei s-a adresat operatorilor privatil, in parteneriat…

- Mașinile electrice au ajuns la cota de piața de 24%. Care sunt planurile pentru dezvoltarea rețelei de incarcare Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%. Au atins cota de piata de 24% in 2023. Pana in 2030, in Europa vor exista peste 75 de milioane de vehicule electrice…

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- ​Renault a prezentat la Salonul Auto de la Geneva una dintre cele mai așteptate modele electrice europene, o mașina de clasa mica ce nu s-a schimbat mult fața de varianta concept-car prezentata in 2021. Renault 5 va ajunge in toamna la clienții din Romania, prețul de pornire in Europa este de 25.000…