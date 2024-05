VIDEO: Cum se fraudează sistemul de garanție-returnare a PET-urilor. Metoda pe care o folosesc românii pentru a primi 50 de bani VIDEO: Cum se fraudeaza sistemul de garanție-returnare a PET-urilor. Metoda pe care o folosesc romanii pentru a primi 50 de bani Romanii au inceput sa puna in practica o metoda prin care fraudeaza sistemul de garanție-returnare. Este vorba despre o metoda care a fost preluata din alte țari din Europa, unde s-a introdus sistemul de garanție. Mai exact folosesc o metoda prin care un PET, care nu are eticheta de garanție, prin care primești 50 de […] Citește VIDEO: Cum se fraudeaza sistemul de garanție-returnare a PET-urilor. Metoda pe care o folosesc romanii pentru a primi 50 de bani in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

